Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Ithaca Protocol(ITHACA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:18:34 (UTC+8)
USD

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ithaca Protocol(ITHACA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 549.49K
$ 549.49K$ 549.49K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 79.79M
$ 79.79M$ 79.79M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 6.89M
$ 6.89M$ 6.89M
Högsta någonsin:
$ 0.14663
$ 0.14663$ 0.14663
Lägsta någonsin:
$ 0.004934531351990261
$ 0.004934531351990261$ 0.004934531351990261
Aktuellt pris:
$ 0.006887
$ 0.006887$ 0.006887

Ithaca Protocol (ITHACA) Information

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Officiell webbplats:
https://www.ithacaprotocol.io/
Whitepaper:
https://docs.ithacaprotocol.io/docs/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Ithaca Protocol (ITHACA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ITHACA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ITHACA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ITHACA:s tokenomics, utforska ITHACA-tokens pris i realtid!

Hur man köper ITHACA

Är du intresserad av att lägga till Ithaca Protocol(ITHACA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ITHACA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Ithaca Protocol (ITHACA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ITHACA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ITHACA

Vill du veta vart ITHACA kan vara på väg? På ITHACA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn