ITHACA

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

NamnITHACA

RankNo.2014

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.17%

Cirkulationsutbud79,786,095

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0797%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.18434736365349902,2024-12-18

Lägsta pris0.00975958117580786,2025-05-28

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionIthaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.