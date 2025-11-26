Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Alphabet xStock(GOOGLX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Alphabet xStock(GOOGLX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Alphabet xStock (GOOGLX) Information

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Officiell webbplats:
https://assets.backed.fi/products/alphabet-xstock
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Alphabet xStock (GOOGLX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GOOGLX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GOOGLX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GOOGLX:s tokenomics, utforska GOOGLX-tokens pris i realtid!

Hur man köper GOOGLX

Är du intresserad av att lägga till Alphabet xStock(GOOGLX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GOOGLX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Alphabet xStock (GOOGLX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för GOOGLX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för GOOGLX

Vill du veta vart GOOGLX kan vara på väg? På GOOGLX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

mc_how_why_title
Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

