Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BNBird(BIRD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
BNBird is an innovative NFT-Fi aggregation platform built on BNB Chain, designed to unlock fresh value for digital collectors and DeFi fans. Here, NFT collectibles meet DeFi—stake, lend, or use your NFTs to unlock rewards and new opportunities, all in one playful, easy-to-use ecosystem. With BNBird, you can explore and trade across multiple NFT marketplaces, discover rare birds, and find unique assets without ever leaving the platform. Your NFT birds can even go to work for you—add them to liquidity pools, earn incentives, and boost NFT trading across the chain. Everything is community-driven: join events, help shape upgrades, and co-create the future with fellow bird lovers and DeFi builders. As the first NFT-Fi aggregator on BNB Chain, BNBird empowers you to unlock the full potential of your NFTs and help grow the next chapter of the Web3 birdverse. Collect, play, earn—and soar with the flock!
BNBird (BIRD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BNBird (BIRD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BIRD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BIRD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BIRD:s tokenomics, utforska BIRD-tokens pris i realtid!
Hur man köper BIRD
Är du intresserad av att lägga till BNBird(BIRD) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BIRD, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
BNBird (BIRD) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för BIRD hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för BIRD
Vill du veta vart BIRD kan vara på väg? På BIRD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
