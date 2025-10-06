BörsDEX+
Livepriset för Alphabet xStock idag är 278.73 USD.GOOGLX börsvärdet är 6,299,077.7057835222 USD. Följ prisuppdateringar för GOOGLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Alphabet xStock idag är 278.73 USD.GOOGLX börsvärdet är 6,299,077.7057835222 USD. Följ prisuppdateringar för GOOGLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$278.7
-1.17%1D
Alphabet xStock (GOOGLX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:23 (UTC+8)

Alphabet xStock Pris idag

Livepriset för Alphabet xStock (GOOGLX) idag är $ 278.73, med en förändring på 1.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOOGLX till USD är$ 278.73 per GOOGLX.

Alphabet xStock rankas för närvarande nr.1301 enligt marknadsvärde på $ 6.30M, med ett cirkulerande utbud på 22.60K GOOGLX. Under de senaste 24 timmarna handlades GOOGLX mellan $ 278.2 (lägsta) och $ 288.29 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 298.97509376416326, medan det lägsta priset någonsin var $ 169.44795144400413.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOOGLX med -3.28% under den senaste timmen och +0.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.06K.

Alphabet xStock (GOOGLX) Marknadsinformation

No.1301

$ 6.30M
$ 56.06K
$ 13.96M
22.60K
--
50,099.19098876
SOL

Det aktuella börsvärdet för Alphabet xStock är $ 6.30M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.06K. Det cirkulerande utbudet av GOOGLX är 22.60K, med ett totalt utbud på 50099.19098876. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.96M.

Alphabet xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 278.2
lägsta under 24-timmar
$ 288.29
högsta under 24-timmar

$ 278.2
$ 288.29
$ 298.97509376416326
$ 169.44795144400413
-3.28%

-1.17%

+0.29%

+0.29%

Alphabet xStock (GOOGLX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Alphabet xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -3.2994-1.17%
30 dagar$ +36.58+15.10%
60 dagar$ +38.33+15.94%
90 dagar$ +76.8+38.03%
Alphabet xStock Prisförändring idag

Idag registrerade GOOGLX en förändring med $ -3.2994 (-1.17%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Alphabet xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +36.58 (+15.10%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Alphabet xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GOOGLX med $ +38.33(+15.94%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Alphabet xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +76.8 (+38.03%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Alphabet xStock (GOOGLX)?

Kolla in sidan Alphabet xStock Prishistorik nu.

AI-analys för Alphabet xStock

AI-drivna insikter som analyserar Alphabet xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Alphabet xStocks priser?

Alphabet (GOOGL) stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth from Google Search, YouTube ads, and Google Cloud services
2. Regulatory concerns and antitrust investigations
3. Competition in AI and cloud computing markets
4. Overall tech sector performance and market sentiment
5. Interest rates and macroeconomic conditions
6. User engagement metrics and advertising demand
7. Innovation in emerging technologies like autonomous vehicles

Varför vill folk veta Alphabet xStocks pris idag?

People want to know Alphabet stock (GOOGL) price today for investment decisions, portfolio tracking, market timing, and financial planning. Investors monitor daily price movements to buy/sell at optimal times, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' current value for strategic adjustments.

Prisförutsägelse för Alphabet xStock

Alphabet xStock (GOOGLX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GOOGLX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Alphabet xStock (GOOGLX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Alphabet xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Alphabet xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GOOGLX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Alphabet xStock Price Prediction.

Om Alphabet xStock

GOOGLX is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate secure, peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. This crypto asset is designed to be used as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a method of transferring value that is independent of traditional banking systems. GOOGLX also incorporates smart contract functionality, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. This combination of features makes it a versatile asset in the realm of decentralized finance.

Hur man köper och investerar Alphabet xStock

Är du redo att komma igång med Alphabet xStock? Att köpa GOOGLX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Alphabet xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Alphabet xStock (GOOGLX) köpresa.

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Välj dina tokens

Med över 22.60K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Alphabet xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Alphabet xStock (GOOGLX) Guide

Vad kan du göra med Alphabet xStock

Genom att äga Alphabet xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Alphabet xStock (GOOGLX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av Alphabet xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Alphabet xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Alphabet xStock

Hur mycket kommer 1 Alphabet xStock att vara värd år 2030?
Om Alphabet xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Alphabet xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:23 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

