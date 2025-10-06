Alphabet xStock Pris idag

Livepriset för Alphabet xStock (GOOGLX) idag är $ 278.73, med en förändring på 1.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOOGLX till USD är$ 278.73 per GOOGLX.

Alphabet xStock rankas för närvarande nr.1301 enligt marknadsvärde på $ 6.30M, med ett cirkulerande utbud på 22.60K GOOGLX. Under de senaste 24 timmarna handlades GOOGLX mellan $ 278.2 (lägsta) och $ 288.29 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 298.97509376416326, medan det lägsta priset någonsin var $ 169.44795144400413.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOOGLX med -3.28% under den senaste timmen och +0.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.06K.

Alphabet xStock (GOOGLX) Marknadsinformation

Rank No.1301 Marknadsvärde $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volym (24H) $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.96M$ 13.96M $ 13.96M Cirkulationsutbud 22.60K 22.60K 22.60K Maxutbud ---- -- Totalt utbud 50,099.19098876 50,099.19098876 50,099.19098876 Offentlig blockkedja SOL

