Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Giggle Fund(GIGGLE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

GIGGLE är en memecoin som kombinerar "välgörenhet + utbildning", med hjälp av en donationsmekanism och Giggle Academy-berättelsen för att bygga ett varumärke som syftar till att "göra gott genom memes".

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många GIGGLE-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet GIGGLE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Giggle Fund (GIGGLE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Giggle Fund (GIGGLE) Prishistorik Att analysera prishistoriken för GIGGLE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för GIGGLE nu!