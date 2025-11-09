Baserat på din prognos, kan Giggle Fund potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 169 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Giggle Fund potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 177.4500 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GIGGLE $ 186.3225 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GIGGLE $ 195.6386 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GIGGLE $ 205.4205 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GIGGLE $ 215.6915 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Giggle Fund potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 351.3388.

År 2050 skulle priset på Giggle Fund potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 572.2939.