Livepriset för Giggle Fund idag är 128.47 USD.GIGGLE börsvärdet är 128,470,000 USD. Följ prisuppdateringar för GIGGLE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Giggle Fund Logotyp

Giggle Fund-kurs(GIGGLE)

1 GIGGLE-till-USD pris i realtid:

$128.47
+4.52%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:22:23 (UTC+8)

Giggle Fund Pris idag

Livepriset för Giggle Fund (GIGGLE) idag är $ 128.47, med en förändring på 4.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GIGGLE till USD är$ 128.47 per GIGGLE.

Giggle Fund rankas för närvarande nr.238 enligt marknadsvärde på $ 128.47M, med ett cirkulerande utbud på 1.00M GIGGLE. Under de senaste 24 timmarna handlades GIGGLE mellan $ 116.57 (lägsta) och $ 164.72 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 281.147303020201, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002154581463322289.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GIGGLE med -2.31% under den senaste timmen och +36.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 6.76M.

Giggle Fund (GIGGLE) Marknadsinformation

No.238

$ 128.47M
$ 6.76M
$ 128.47M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Giggle Fund är $ 128.47M, med en 24h-handelsvolym på $ 6.76M. Det cirkulerande utbudet av GIGGLE är 1.00M, med ett totalt utbud på 1000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 128.47M.

Giggle Fund Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 116.57
lägsta under 24-timmar
$ 164.72
högsta under 24-timmar

$ 116.57
$ 164.72
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
-2.31%

+4.52%

+36.00%

+36.00%

Giggle Fund (GIGGLE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Giggle Fund idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +5.5557+4.52%
30 dagar$ +40.49+46.02%
60 dagar$ +113.47+756.46%
90 dagar$ +113.47+756.46%
Giggle Fund Prisförändring idag

Idag registrerade GIGGLE en förändring med $ +5.5557 (+4.52%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Giggle Fund 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +40.49 (+46.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Giggle Fund 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GIGGLE med $ +113.47(+756.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Giggle Fund 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +113.47 (+756.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Giggle Fund (GIGGLE)?

Kolla in sidan Giggle Fund Prishistorik nu.

AI-analys för Giggle Fund

AI-drivna insikter som analyserar Giggle Fund senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Giggle Funds priser?

Several key factors influence Giggle Fund (GIGGLE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GIGGLE's value.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume create price pressure.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community growth drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies affect investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price movements.

Varför vill folk veta Giggle Funds pris idag?

People want to know Giggle Fund (GIGGLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively and manage risk in this volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Giggle Fund

Giggle Fund (GIGGLE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GIGGLE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Giggle Fund (GIGGLE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Giggle Fund potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Giggle Fund kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GIGGLE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Giggle Fund Price Prediction.

Om Giggle Fund

GIGGLE is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary purpose of GIGGLE is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. GIGGLE's issuance model is fixed, meaning there is a predetermined maximum supply, which helps to maintain its value. The crypto asset is typically used for online transactions, particularly in the digital entertainment and gaming sectors, where it provides a seamless and efficient method of transferring value.

Hur man köper och investerar Giggle Fund

Är du redo att komma igång med Giggle Fund? Att köpa GIGGLE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Giggle Fund. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Giggle Fund (GIGGLE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Giggle Fund krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Giggle Fund (GIGGLE) Guide

Vad kan du göra med Giggle Fund

Genom att äga Giggle Fund kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Giggle Fund (GIGGLE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE är en memecoin som kombinerar "välgörenhet + utbildning", med hjälp av en donationsmekanism och Giggle Academy-berättelsen för att bygga ett varumärke som syftar till att "göra gott genom memes".

Giggle Fund Resurs

För en mer djupgående förståelse av Giggle Fund kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Giggle Fund webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Giggle Fund

Hur mycket kommer 1 Giggle Fund att vara värd år 2030?
Om Giggle Fund skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Giggle Fund-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:22:23 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Giggle Fund

GIGGLE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på GIGGLE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av GIGGLE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Giggle Fund (GIGGLE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Giggle Fund-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
GIGGLE/USDT
$128.47
$128.47$128.47
+4.52%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

