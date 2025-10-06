Livepriset för Giggle Fund idag är 128.47 USD.GIGGLE börsvärdet är 128,470,000 USD. Följ prisuppdateringar för GIGGLE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Giggle Fund idag är 128.47 USD.GIGGLE börsvärdet är 128,470,000 USD. Följ prisuppdateringar för GIGGLE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Giggle Fund (GIGGLE) idag är $ 128.47, med en förändring på 4.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GIGGLE till USD är$ 128.47 per GIGGLE.
Giggle Fund rankas för närvarande nr.238 enligt marknadsvärde på $ 128.47M, med ett cirkulerande utbud på 1.00M GIGGLE. Under de senaste 24 timmarna handlades GIGGLE mellan $ 116.57 (lägsta) och $ 164.72 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 281.147303020201, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002154581463322289.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GIGGLE med -2.31% under den senaste timmen och +36.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 6.76M.
Giggle Fund (GIGGLE) Marknadsinformation
No.238
$ 128.47M
$ 6.76M
$ 128.47M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Giggle Fund är $ 128.47M, med en 24h-handelsvolym på $ 6.76M. Det cirkulerande utbudet av GIGGLE är 1.00M, med ett totalt utbud på 1000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 128.47M.
Giggle Fund Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 116.57
lägsta under 24-timmar
$ 164.72
högsta under 24-timmar
$ 116.57
$ 164.72
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
-2.31%
+4.52%
+36.00%
+36.00%
Giggle Fund (GIGGLE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Giggle Fund idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +5.5557
+4.52%
30 dagar
$ +40.49
+46.02%
60 dagar
$ +113.47
+756.46%
90 dagar
$ +113.47
+756.46%
Giggle Fund Prisförändring idag
Idag registrerade GIGGLE en förändring med $ +5.5557 (+4.52%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Giggle Fund 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +40.49 (+46.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Giggle Fund 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GIGGLE med $ +113.47(+756.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Giggle Fund 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +113.47 (+756.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Giggle Fund (GIGGLE)?
AI-drivna insikter som analyserar Giggle Fund senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Giggle Funds priser?
Several key factors influence Giggle Fund (GIGGLE) token prices:
People want to know Giggle Fund (GIGGLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively and manage risk in this volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Giggle Fund
Giggle Fund (GIGGLE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GIGGLE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Giggle Fund (GIGGLE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Giggle Fund potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Giggle Fund kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GIGGLE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Giggle Fund Price Prediction.
Om Giggle Fund
GIGGLE is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary purpose of GIGGLE is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. GIGGLE's issuance model is fixed, meaning there is a predetermined maximum supply, which helps to maintain its value. The crypto asset is typically used for online transactions, particularly in the digital entertainment and gaming sectors, where it provides a seamless and efficient method of transferring value.
Hur man köper och investerar Giggle Fund
Är du redo att komma igång med Giggle Fund? Att köpa GIGGLE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Giggle Fund. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Giggle Fund (GIGGLE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Giggle Fund krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Giggle Fund
Genom att äga Giggle Fund kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Giggle Fund (GIGGLE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
GIGGLE är en memecoin som kombinerar "välgörenhet + utbildning", med hjälp av en donationsmekanism och Giggle Academy-berättelsen för att bygga ett varumärke som syftar till att "göra gott genom memes".
Giggle Fund Resurs
För en mer djupgående förståelse av Giggle Fund kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Giggle Fund att vara värd år 2030?
Om Giggle Fund skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Giggle Fund-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Giggle Fund idag?
Priset för Giggle Fund är idag $ 128.47. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Giggle Fund fortfarande en bra investering?
Giggle Fund förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GIGGLE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Giggle Fund?
Giggle Fund till ett värde av $ 6.76M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Giggle Fund?
Livepriset för GIGGLE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Giggle Fund i den valuta du föredrar, besök GIGGLE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Giggle Fund?
Priset på GIGGLE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,416.55
+0.69%
ETH
3,408.82
+0.95%
SOL
158.22
+0.98%
UCN
1,496.81
-0.01%
ZEC
606.84
+18.37%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GIGGLE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GIGGLE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Giggle Funds kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Giggle Fund-priset att stiga i år?
Giggle Fund priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Giggle Fund (GIGGLE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:22:23 (UTC+8)
Giggle Fund (GIGGLE) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.