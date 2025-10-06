Giggle Fund Pris idag

Livepriset för Giggle Fund (GIGGLE) idag är $ 128.47, med en förändring på 4.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GIGGLE till USD är$ 128.47 per GIGGLE.

Giggle Fund rankas för närvarande nr.238 enligt marknadsvärde på $ 128.47M, med ett cirkulerande utbud på 1.00M GIGGLE. Under de senaste 24 timmarna handlades GIGGLE mellan $ 116.57 (lägsta) och $ 164.72 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 281.147303020201, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002154581463322289.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GIGGLE med -2.31% under den senaste timmen och +36.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 6.76M.

Giggle Fund (GIGGLE) Marknadsinformation

Rank No.238 Marknadsvärde $ 128.47M$ 128.47M $ 128.47M Volym (24H) $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Marknadsvärde efter full utspädning $ 128.47M$ 128.47M $ 128.47M Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Maxutbud 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Totalt utbud 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja BSC

