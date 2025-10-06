BörsDEX+
Livepriset för ZEROBASE idag är 0.161 USD.ZBT börsvärdet är 35,420,000 USD. Följ prisuppdateringar för ZBT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

ZEROBASE-kurs(ZBT)

1 ZBT-till-USD pris i realtid:

$0.161
-0.55%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:51:53 (UTC+8)

ZEROBASE Pris idag

Livepriset för ZEROBASE (ZBT) idag är $ 0.161, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZBT till USD är$ 0.161 per ZBT.

ZEROBASE rankas för närvarande nr.607 enligt marknadsvärde på $ 35.42M, med ett cirkulerande utbud på 220.00M ZBT. Under de senaste 24 timmarna handlades ZBT mellan $ 0.1588 (lägsta) och $ 0.1741 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.1331922631579274, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.1435033471232653.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZBT med +0.24% under den senaste timmen och -21.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.24M.

ZEROBASE (ZBT) Marknadsinformation

No.607

$ 35.42M
$ 1.24M
$ 161.00M
220.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för ZEROBASE är $ 35.42M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.24M. Det cirkulerande utbudet av ZBT är 220.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 161.00M.

ZEROBASE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1588
lägsta under 24-timmar
$ 0.1741
högsta under 24-timmar

$ 0.1588
$ 0.1741
$ 1.1331922631579274
$ 0.1435033471232653
+0.24%

-0.54%

-21.35%

-21.35%

ZEROBASE (ZBT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ZEROBASE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00089-0.54%
30 dagar$ -0.039-19.50%
60 dagar$ -0.039-19.50%
90 dagar$ -0.039-19.50%
ZEROBASE Prisförändring idag

Idag registrerade ZBT en förändring med $ -0.00089 (-0.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ZEROBASE 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.039 (-19.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ZEROBASE 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ZBT med $ -0.039(-19.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ZEROBASE 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.039 (-19.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ZEROBASE (ZBT)?

Kolla in sidan ZEROBASE Prishistorik nu.

AI-analys för ZEROBASE

AI-drivna insikter som analyserar ZEROBASE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ZEROBASEs priser?

ZEROBASE (ZBT) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Trading volume and liquidity on exchanges directly impact price stability. Project development progress, partnerships, and technological updates can drive positive price action.

Overall cryptocurrency market trends affect ZBT, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies. Regulatory news and government policies toward crypto can cause significant price volatility.

Supply and demand dynamics, including token burns or new releases, influence scarcity and value. Community engagement, social media buzz, and influencer endorsements can create buying pressure.

Exchange listings on major platforms typically boost prices through increased accessibility. Economic factors like inflation, interest rates, and global financial stability also impact investor appetite for risk assets like cryptocurrencies.

Technical analysis patterns and whale movements can trigger short-term price swings in ZBT markets.

Varför vill folk veta ZEROBASEs pris idag?

People want to know ZEROBASE (ZBT) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Profit/loss calculation - Current prices determine gains or losses on investments

Prisförutsägelse för ZEROBASE

ZEROBASE (ZBT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZBT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ZEROBASE (ZBT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ZEROBASE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ZEROBASE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ZBT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ZEROBASE Price Prediction.

Hur man köper och investerar ZEROBASE

Är du redo att komma igång med ZEROBASE? Att köpa ZBT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ZEROBASE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ZEROBASE (ZBT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 220.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ZEROBASE krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper ZEROBASE (ZBT) Guide

Vad kan du göra med ZEROBASE

Genom att äga ZEROBASE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa ZEROBASE (ZBT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE Resurs

För en mer djupgående förståelse av ZEROBASE kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell ZEROBASE webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ZEROBASE

Hur mycket kommer 1 ZEROBASE att vara värd år 2030?
Om ZEROBASE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ZEROBASE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:51:53 (UTC+8)

$0.1611
$0.161
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

