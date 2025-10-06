ZEROBASE Pris idag

Livepriset för ZEROBASE (ZBT) idag är $ 0.161, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZBT till USD är$ 0.161 per ZBT.

ZEROBASE rankas för närvarande nr.607 enligt marknadsvärde på $ 35.42M, med ett cirkulerande utbud på 220.00M ZBT. Under de senaste 24 timmarna handlades ZBT mellan $ 0.1588 (lägsta) och $ 0.1741 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.1331922631579274, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.1435033471232653.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZBT med +0.24% under den senaste timmen och -21.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.24M.

ZEROBASE (ZBT) Marknadsinformation

Rank No.607 Marknadsvärde $ 35.42M$ 35.42M $ 35.42M Volym (24H) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Marknadsvärde efter full utspädning $ 161.00M$ 161.00M $ 161.00M Cirkulationsutbud 220.00M 220.00M 220.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 22.00% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för ZEROBASE är $ 35.42M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.24M. Det cirkulerande utbudet av ZBT är 220.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 161.00M.