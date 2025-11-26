Boost (BOOST) Tokenomics

Boost (BOOST) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Boost(BOOST), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:34:13 (UTC+8)
Boost (BOOST) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Boost(BOOST), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.39M
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 158.86M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.76M
Högsta någonsin:
$ 0.22054
Lägsta någonsin:
$ 0.00971168284089837
Aktuellt pris:
$ 0.00876
Boost (BOOST) Information

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Officiell webbplats:
https://boost.gg/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xbe7e12b2e128bc955a0130ffb168f031d7dd8d58

Boost (BOOST) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Boost (BOOST) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BOOST-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BOOST-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BOOST:s tokenomics, utforska BOOST-tokens pris i realtid!

Hur man köper BOOST

Är du intresserad av att lägga till Boost(BOOST) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BOOST, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Boost (BOOST) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BOOST hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BOOST

Vill du veta vart BOOST kan vara på väg? På BOOST sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

