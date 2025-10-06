Boost Pris idag

Livepriset för Boost (BOOST) idag är $ 0.07526, med en förändring på 0.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOST till USD är$ 0.07526 per BOOST.

Boost rankas för närvarande nr.1077 enligt marknadsvärde på $ 11.96M, med ett cirkulerande utbud på 158.86M BOOST. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOST mellan $ 0.07488 (lägsta) och $ 0.08046 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19261759528476227, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.043332483940612676.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOST med +0.44% under den senaste timmen och -52.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.05K.

Boost (BOOST) Marknadsinformation

Rank No.1077 Marknadsvärde $ 11.96M$ 11.96M $ 11.96M Volym (24H) $ 54.05K$ 54.05K $ 54.05K Marknadsvärde efter full utspädning $ 75.26M$ 75.26M $ 75.26M Cirkulationsutbud 158.86M 158.86M 158.86M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 15.88% Offentlig blockkedja BSC

