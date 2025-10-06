Livepriset för Boost idag är 0.07526 USD.BOOST börsvärdet är 11,955,818.6520002242748 USD. Följ prisuppdateringar för BOOST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Boost idag är 0.07526 USD.BOOST börsvärdet är 11,955,818.6520002242748 USD. Följ prisuppdateringar för BOOST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Boost (BOOST) idag är $ 0.07526, med en förändring på 0.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOST till USD är$ 0.07526 per BOOST.
Boost rankas för närvarande nr.1077 enligt marknadsvärde på $ 11.96M, med ett cirkulerande utbud på 158.86M BOOST. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOST mellan $ 0.07488 (lägsta) och $ 0.08046 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19261759528476227, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.043332483940612676.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOST med +0.44% under den senaste timmen och -52.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.05K.
Boost (BOOST) Marknadsinformation
No.1077
$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M
$ 54.05K
$ 54.05K$ 54.05K
$ 75.26M
$ 75.26M$ 75.26M
158.86M
158.86M 158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
15.88%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Boost är $ 11.96M, med en 24h-handelsvolym på $ 54.05K. Det cirkulerande utbudet av BOOST är 158.86M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 75.26M.
Boost Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.07488
$ 0.07488$ 0.07488
lägsta under 24-timmar
$ 0.08046
$ 0.08046$ 0.08046
högsta under 24-timmar
$ 0.07488
$ 0.07488$ 0.07488
$ 0.08046
$ 0.08046$ 0.08046
$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227
$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676
+0.44%
-0.27%
-52.08%
-52.08%
Boost (BOOST) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Boost idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0002038
-0.27%
30 dagar
$ -0.01211
-13.87%
60 dagar
$ -0.03293
-30.44%
90 dagar
$ +0.06526
+652.60%
Boost Prisförändring idag
Idag registrerade BOOST en förändring med $ -0.0002038 (-0.27%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Boost 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01211 (-13.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Boost 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOOST med $ -0.03293(-30.44%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Boost 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.06526 (+652.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Boost (BOOST)?
AI-drivna insikter som analyserar Boost senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Boosts priser?
Several key factors influence Boost (BOOST) token prices:
Platform Development: Updates to Boost protocol, new features, partnerships, and technical improvements drive price changes.
Adoption Rate: User growth, transaction volume, and real-world utility increase demand.
Regulatory News: Government policies and compliance requirements create volatility.
Competition: Performance relative to similar DeFi tokens and platforms.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.
Varför vill folk veta Boosts pris idag?
People want to know Boost (BOOST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking gains/losses, market analysis and trend identification, and assessing investment opportunities or risks before committing funds.
Prisförutsägelse för Boost
Boost (BOOST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOOST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Boost (BOOST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Boost potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Boost kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOOST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Boost Price Prediction.
Om Boost
BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.
BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.
Hur man köper och investerar Boost
Är du redo att komma igång med Boost? Att köpa BOOST går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Boost. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Boost (BOOST) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 158.86M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Boost krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Boost
Genom att äga Boost kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Boost (BOOST) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.
BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.
Boost Resurs
För en mer djupgående förståelse av Boost kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Boost skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Boost-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Boost idag?
Priset för Boost är idag $ 0.07526. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Boost fortfarande en bra investering?
Boost förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BOOST, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Boost?
Boost till ett värde av $ 54.05K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Boost?
Livepriset för BOOST uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Boost i den valuta du föredrar, besök BOOST Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Boost?
Priset på BOOST påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,403.58
+0.67%
ETH
3,406.9
+0.89%
SOL
158.02
+0.85%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
595.07
+16.07%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BOOST på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BOOST/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Boosts kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Boost-priset att stiga i år?
Boost priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Boost (BOOST) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:09:13 (UTC+8)
Boost (BOOST) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.