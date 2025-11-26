Bluwhale Points (BLUP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Bluwhale Points(BLUP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:33:44 (UTC+8)
USD

Bluwhale Points (BLUP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bluwhale Points(BLUP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
----
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
--
----
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 837.00K
$ 837.00K$ 837.00K
Högsta någonsin:
$ 0.00792
$ 0.00792$ 0.00792
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.000837
$ 0.000837$ 0.000837

Bluwhale Points (BLUP) Information

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Officiell webbplats:
https://www.bluwhale.com/
Whitepaper:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x6DFA5cfb15A439F78B118a14780E7C07A14148Af

Bluwhale Points (BLUP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Bluwhale Points (BLUP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BLUP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BLUP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BLUP:s tokenomics, utforska BLUP-tokens pris i realtid!

Hur man köper BLUP

Är du intresserad av att lägga till Bluwhale Points(BLUP) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BLUP, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Bluwhale Points (BLUP) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BLUP hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BLUP

Vill du veta vart BLUP kan vara på väg? På BLUP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

