Livepriset för Bluwhale Points idag är 0.0013 USD.BLUP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLUP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Bluwhale Points Logotyp

Bluwhale Points-kurs(BLUP)

1 BLUP-till-USD pris i realtid:

$0.0013
$0.0013$0.0013
-18.75%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:15 (UTC+8)

Bluwhale Points Pris idag

Livepriset för Bluwhale Points (BLUP) idag är $ 0.0013, med en förändring på 18.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUP till USD är$ 0.0013 per BLUP.

Bluwhale Points rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLUP. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUP mellan $ 0.0013 (lägsta) och $ 0.0016 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUP med 0.00% under den senaste timmen och -9.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 4.15.

Bluwhale Points (BLUP) Marknadsinformation

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Bluwhale Points är --, med en 24h-handelsvolym på $ 4.15. Det cirkulerande utbudet av BLUP är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.30M.

Bluwhale Points Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013
lägsta under 24-timmar
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
högsta under 24-timmar

$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013

$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

0.00%

-18.75%

-9.10%

-9.10%

Bluwhale Points (BLUP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Bluwhale Points idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0003-18.75%
30 dagar$ -0.001757-57.48%
60 dagar$ -0.003414-72.43%
90 dagar$ -0.0012-48.00%
Bluwhale Points Prisförändring idag

Idag registrerade BLUP en förändring med $ -0.0003 (-18.75%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Bluwhale Points 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001757 (-57.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Bluwhale Points 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLUP med $ -0.003414(-72.43%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Bluwhale Points 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0012 (-48.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bluwhale Points (BLUP)?

Kolla in sidan Bluwhale Points Prishistorik nu.

AI-analys för Bluwhale Points

AI-drivna insikter som analyserar Bluwhale Points senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Bluwhale Pointss priser?

Several key factors influence Bluwhale Points (BLUP) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Platform adoption and user growth
6. Utility and use cases within the Bluwhale ecosystem
7. Token burns or supply changes
8. Partnership announcements and developments
9. Regulatory news affecting crypto markets
10. Technical analysis and trader sentiment

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency tokens.

Varför vill folk veta Bluwhale Pointss pris idag?

People want to know Bluwhale Points (BLUP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, manage risk, and capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Bluwhale Points

Bluwhale Points (BLUP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLUP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bluwhale Points (BLUP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Bluwhale Points potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Bluwhale Points kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLUP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bluwhale Points Price Prediction.

Om Bluwhale Points

BLUP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. Its primary purpose is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. BLUP utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a predetermined maximum supply limit. In the broader crypto ecosystem, BLUP is often used for remittances, online purchases, and as a store of value. Its blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on top of it. BLUP aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, promoting financial inclusivity and freedom.

Hur man köper och investerar Bluwhale Points

Är du redo att komma igång med Bluwhale Points? Att köpa BLUP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bluwhale Points. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bluwhale Points (BLUP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Bluwhale Points krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Bluwhale Points (BLUP) Guide

Vad kan du göra med Bluwhale Points

Genom att äga Bluwhale Points kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points Resurs

För en mer djupgående förståelse av Bluwhale Points kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Bluwhale Points webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Bluwhale Points

Hur mycket kommer 1 Bluwhale Points att vara värd år 2030?
Om Bluwhale Points skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bluwhale Points-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:15 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

