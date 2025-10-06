Bluwhale Points Pris idag

Livepriset för Bluwhale Points (BLUP) idag är $ 0.0013, med en förändring på 18.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUP till USD är$ 0.0013 per BLUP.

Bluwhale Points rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLUP. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUP mellan $ 0.0013 (lägsta) och $ 0.0016 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUP med 0.00% under den senaste timmen och -9.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 4.15.

Bluwhale Points (BLUP) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 4.15$ 4.15 $ 4.15 Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Bluwhale Points är --, med en 24h-handelsvolym på $ 4.15. Det cirkulerande utbudet av BLUP är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.30M.