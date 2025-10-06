Bluwhale Points-kurs(BLUP)
Livepriset för Bluwhale Points (BLUP) idag är $ 0.0013, med en förändring på 18.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUP till USD är$ 0.0013 per BLUP.
Bluwhale Points rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLUP. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUP mellan $ 0.0013 (lägsta) och $ 0.0016 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUP med 0.00% under den senaste timmen och -9.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 4.15.
BSC
Det aktuella börsvärdet för Bluwhale Points är --, med en 24h-handelsvolym på $ 4.15. Det cirkulerande utbudet av BLUP är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.30M.
0.00%
-18.75%
-9.10%
-9.10%
Spåra prisändringar för Bluwhale Points idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.0003
|-18.75%
|30 dagar
|$ -0.001757
|-57.48%
|60 dagar
|$ -0.003414
|-72.43%
|90 dagar
|$ -0.0012
|-48.00%
Idag registrerade BLUP en förändring med $ -0.0003 (-18.75%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001757 (-57.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLUP med $ -0.003414(-72.43%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0012 (-48.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bluwhale Points (BLUP)?
Kolla in sidan Bluwhale Points Prishistorik nu.
AI-drivna insikter som analyserar Bluwhale Points senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
År 2040 skulle priset på Bluwhale Points potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
BLUP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. Its primary purpose is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. BLUP utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a predetermined maximum supply limit. In the broader crypto ecosystem, BLUP is often used for remittances, online purchases, and as a store of value. Its blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on top of it. BLUP aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, promoting financial inclusivity and freedom.
Är du redo att komma igång med Bluwhale Points? Att köpa BLUP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bluwhale Points. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bluwhale Points (BLUP) köpresa.
USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.
Genom att äga Bluwhale Points kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Bluwhale Points (BLUP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter
Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
För en mer djupgående förståelse av Bluwhale Points kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Gå lång eller kort på BLUP med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BLUP med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.
Utforska spot- och terminsmarknader, se Bluwhale Points-pris och volym i realtid och handla direkt.
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.
Belopp
1 BLUP = 0.0013 USD