Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bad Idea AI(BAD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många BAD-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet BAD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Bad Idea AI (BAD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper BAD Är du intresserad av att lägga till Bad Idea AI(BAD) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BAD, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper BAD på MEXC nu!

Bad Idea AI (BAD) Prishistorik Att analysera prishistoriken för BAD hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för BAD nu!