AriaAI (ARIA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AriaAI(ARIA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:17:30 (UTC+8)
USD

AriaAI (ARIA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AriaAI(ARIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 15.55M
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 249.83M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 62.23M
Högsta någonsin:
$ 0.24897
Lägsta någonsin:
$ 0.03247204859891276
Aktuellt pris:
$ 0.06223
AriaAI (ARIA) Information

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Officiell webbplats:
https://www.playariagame.com
Whitepaper:
https://docs.playariagame.com/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

AriaAI (ARIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AriaAI (ARIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ARIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ARIA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ARIA:s tokenomics, utforska ARIA-tokens pris i realtid!

Hur man köper ARIA

Är du intresserad av att lägga till AriaAI(ARIA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ARIA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

AriaAI (ARIA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ARIA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ARIA

Vill du veta vart ARIA kan vara på väg? På ARIA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

