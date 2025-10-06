Livepriset för AriaAI idag är 0.15614 USD.ARIA börsvärdet är 36,571,457.7867992 USD. Följ prisuppdateringar för ARIA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AriaAI idag är 0.15614 USD.ARIA börsvärdet är 36,571,457.7867992 USD. Följ prisuppdateringar för ARIA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för AriaAI (ARIA) idag är $ 0.15614, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARIA till USD är$ 0.15614 per ARIA.
AriaAI rankas för närvarande nr.607 enligt marknadsvärde på $ 36.57M, med ett cirkulerande utbud på 234.22M ARIA. Under de senaste 24 timmarna handlades ARIA mellan $ 0.15021 (lägsta) och $ 0.16269 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2461952287601809, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03247204859891276.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ARIA med -0.20% under den senaste timmen och -8.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 966.91K.
AriaAI (ARIA) Marknadsinformation
No.607
$ 36.57M
$ 966.91K
$ 156.14M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%
BSC
Det aktuella börsvärdet för AriaAI är $ 36.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 966.91K. Det cirkulerande utbudet av ARIA är 234.22M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 156.14M.
AriaAI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.15021
lägsta under 24-timmar
$ 0.16269
högsta under 24-timmar
$ 0.15021
$ 0.16269
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
-0.20%
+0.61%
-8.62%
-8.62%
AriaAI (ARIA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för AriaAI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0009468
+0.61%
30 dagar
$ +0.0146
+10.31%
60 dagar
$ +0.05077
+48.18%
90 dagar
$ +0.13614
+680.70%
AriaAI Prisförändring idag
Idag registrerade ARIA en förändring med $ +0.0009468 (+0.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
AriaAI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0146 (+10.31%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
AriaAI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ARIA med $ +0.05077(+48.18%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
AriaAI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.13614 (+680.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AriaAI (ARIA)?
AI-drivna insikter som analyserar AriaAI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar AriaAIs priser?
Several key factors influence AriaAI (ARIA) token prices:
Technology Development: Progress in AI capabilities, platform updates, and new feature releases drive price movements.
Adoption Rate: User growth, partnerships, and real-world implementation of AriaAI services affect demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement patterns.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.
Token Utility: Actual use cases and demand for ARIA tokens within the ecosystem drive fundamental value.
Varför vill folk veta AriaAIs pris idag?
People want to know AriaAI (ARIA) price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.
Market analysis: Traders analyze price movements to identify trends and potential opportunities.
Timing entries/exits: Current pricing helps determine optimal moments to enter or exit positions.
Risk management: Price monitoring allows for better stop-loss and take-profit strategies.
News impact assessment: Major announcements or market events can cause price volatility that requires immediate attention.
Arbitrage opportunities: Price differences across exchanges create potential profit opportunities.
Investment planning: Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.
Prisförutsägelse för AriaAI
AriaAI (ARIA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ARIA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AriaAI (ARIA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på AriaAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som AriaAI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ARIA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AriaAI Price Prediction.
Om AriaAI
ARIA (ARIA) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Aria Network, a decentralized content delivery network (CDN) that aims to provide a more efficient and cost-effective way to deliver digital content. ARIA is used within the network for various purposes, including incentivizing users to share their unused bandwidth and storage space, and for paying for content delivery services. The Aria Network uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, and the total supply of ARIA tokens is fixed, with new tokens being issued to reward network participants. The project's goal is to create a more decentralized internet infrastructure, reducing reliance on traditional CDN providers.
Hur man köper och investerar AriaAI
Är du redo att komma igång med AriaAI? Att köpa ARIA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AriaAI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AriaAI (ARIA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 234.22M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AriaAI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med AriaAI
Genom att äga AriaAI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa AriaAI (ARIA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.
AriaAI Resurs
För en mer djupgående förståelse av AriaAI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om AriaAI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AriaAI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar AriaAI idag?
Priset för AriaAI är idag $ 0.15614. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är AriaAI fortfarande en bra investering?
AriaAI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ARIA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för AriaAI?
AriaAI till ett värde av $ 966.91K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på AriaAI?
Livepriset för ARIA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för AriaAI i den valuta du föredrar, besök ARIA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för AriaAI?
Priset på ARIA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,327.26
+0.60%
ETH
3,403.15
+0.78%
SOL
157.85
+0.74%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
612.27
+19.43%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ARIA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ARIA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om AriaAIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer AriaAI-priset att stiga i år?
AriaAI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för AriaAI (ARIA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:59 (UTC+8)
