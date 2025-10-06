BörsDEX+
Livepriset för AriaAI idag är 0.15614 USD.ARIA börsvärdet är 36,571,457.7867992 USD. Följ prisuppdateringar för ARIA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AriaAI-kurs(ARIA)

1 ARIA-till-USD pris i realtid:

$0.15616
$0.15616
+0.61%1D
USD
AriaAI (ARIA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:59 (UTC+8)

AriaAI Pris idag

Livepriset för AriaAI (ARIA) idag är $ 0.15614, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARIA till USD är$ 0.15614 per ARIA.

AriaAI rankas för närvarande nr.607 enligt marknadsvärde på $ 36.57M, med ett cirkulerande utbud på 234.22M ARIA. Under de senaste 24 timmarna handlades ARIA mellan $ 0.15021 (lägsta) och $ 0.16269 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2461952287601809, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03247204859891276.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARIA med -0.20% under den senaste timmen och -8.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 966.91K.

AriaAI (ARIA) Marknadsinformation

No.607

$ 36.57M
$ 36.57M

$ 966.91K
$ 966.91K

$ 156.14M
$ 156.14M

234.22M
234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.42%

BSC

Det aktuella börsvärdet för AriaAI är $ 36.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 966.91K. Det cirkulerande utbudet av ARIA är 234.22M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 156.14M.

AriaAI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.15021
$ 0.15021
lägsta under 24-timmar
$ 0.16269
$ 0.16269
högsta under 24-timmar

$ 0.15021
$ 0.15021

$ 0.16269
$ 0.16269

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276

-0.20%

+0.61%

-8.62%

-8.62%

AriaAI (ARIA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AriaAI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0009468+0.61%
30 dagar$ +0.0146+10.31%
60 dagar$ +0.05077+48.18%
90 dagar$ +0.13614+680.70%
AriaAI Prisförändring idag

Idag registrerade ARIA en förändring med $ +0.0009468 (+0.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AriaAI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0146 (+10.31%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AriaAI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ARIA med $ +0.05077(+48.18%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AriaAI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.13614 (+680.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AriaAI (ARIA)?

Kolla in sidan AriaAI Prishistorik nu.

AI-analys för AriaAI

AI-drivna insikter som analyserar AriaAI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AriaAIs priser?

Several key factors influence AriaAI (ARIA) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ARIA pricing.

Technology Development: Progress in AI capabilities, platform updates, and new feature releases drive price movements.

Adoption Rate: User growth, partnerships, and real-world implementation of AriaAI services affect demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement patterns.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.

Token Utility: Actual use cases and demand for ARIA tokens within the ecosystem drive fundamental value.

Varför vill folk veta AriaAIs pris idag?

People want to know AriaAI (ARIA) price today for several key reasons:

Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.

Market analysis: Traders analyze price movements to identify trends and potential opportunities.

Timing entries/exits: Current pricing helps determine optimal moments to enter or exit positions.

Risk management: Price monitoring allows for better stop-loss and take-profit strategies.

News impact assessment: Major announcements or market events can cause price volatility that requires immediate attention.

Arbitrage opportunities: Price differences across exchanges create potential profit opportunities.

Investment planning: Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.

Prisförutsägelse för AriaAI

AriaAI (ARIA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ARIA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AriaAI (ARIA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AriaAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som AriaAI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ARIA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AriaAI Price Prediction.

Om AriaAI

ARIA (ARIA) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Aria Network, a decentralized content delivery network (CDN) that aims to provide a more efficient and cost-effective way to deliver digital content. ARIA is used within the network for various purposes, including incentivizing users to share their unused bandwidth and storage space, and for paying for content delivery services. The Aria Network uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, and the total supply of ARIA tokens is fixed, with new tokens being issued to reward network participants. The project's goal is to create a more decentralized internet infrastructure, reducing reliance on traditional CDN providers.

Hur man köper och investerar AriaAI

Är du redo att komma igång med AriaAI? Att köpa ARIA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AriaAI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AriaAI (ARIA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 234.22M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AriaAI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper AriaAI (ARIA) Guide

Vad kan du göra med AriaAI

Genom att äga AriaAI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa AriaAI (ARIA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI Resurs

För en mer djupgående förståelse av AriaAI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell AriaAI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AriaAI

Hur mycket kommer 1 AriaAI att vara värd år 2030?
Om AriaAI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AriaAI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:59 (UTC+8)

ARIA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ARIA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ARIA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla AriaAI (ARIA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se AriaAI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ARIA/USDT
$0.15616
$0.15616
+0.61%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2905

$0.2149

$0.0021614

$0.000013997

$0.00003212

$0.000000001828

