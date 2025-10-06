AriaAI Pris idag

Livepriset för AriaAI (ARIA) idag är $ 0.15614, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARIA till USD är$ 0.15614 per ARIA.

AriaAI rankas för närvarande nr.607 enligt marknadsvärde på $ 36.57M, med ett cirkulerande utbud på 234.22M ARIA. Under de senaste 24 timmarna handlades ARIA mellan $ 0.15021 (lägsta) och $ 0.16269 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2461952287601809, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03247204859891276.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARIA med -0.20% under den senaste timmen och -8.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 966.91K.

AriaAI (ARIA) Marknadsinformation

Rank No.607 Marknadsvärde $ 36.57M$ 36.57M $ 36.57M Volym (24H) $ 966.91K$ 966.91K $ 966.91K Marknadsvärde efter full utspädning $ 156.14M$ 156.14M $ 156.14M Cirkulationsutbud 234.22M 234.22M 234.22M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 23.42% Offentlig blockkedja BSC

