ApeX Protocol (APEX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om ApeX Protocol(APEX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:46:32 (UTC+8)
USD

ApeX Protocol (APEX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ApeX Protocol(APEX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 235.25M
$ 235.25M
Totalt utbud:
$ 500.00M
$ 500.00M
Cirkulerande utbud
$ 135.05M
$ 135.05M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 870.95M
$ 870.95M
Högsta någonsin:
$ 3.95
$ 3.95
Lägsta någonsin:
$ 0.11245349995021983
$ 0.11245349995021983
Aktuellt pris:
$ 1.7419
$ 1.7419

ApeX Protocol (APEX) Information

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

Officiell webbplats:
https://apex.exchange/
Whitepaper:
https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro
Blockkedjeutforskare:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8

ApeX Protocol (APEX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ApeX Protocol (APEX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet APEX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många APEX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår APEX:s tokenomics, utforska APEX-tokens pris i realtid!

Hur man köper APEX

Är du intresserad av att lägga till ApeX Protocol(APEX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa APEX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

ApeX Protocol (APEX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för APEX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för APEX

Vill du veta vart APEX kan vara på väg? På APEX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

