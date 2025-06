APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

NamnAPEX

RankNo.784

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7.37%

Cirkulationsutbud92,838,235

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud499,999,990

Cirkulationshastighet0.1856%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.8325250957583354,2024-03-27

Lägsta pris0.11245349995021983,2023-10-20

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.