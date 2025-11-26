Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ani Grok Companion(ANI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Ani är ett meme-mynt med AI och anime-tema, vars namn är en blandning av ""Anime"" och ""AI". Det härstammar från Ani, en av de första AI-karaktärerna i Grok iOS-appen av Elon Musks xAI – en personlighetsdriven AI som Musk personligen har marknadsfört på X.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många ANI-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet ANI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Ani Grok Companion (ANI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Ani Grok Companion (ANI) Prishistorik Att analysera prishistoriken för ANI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för ANI nu!