Ani Grok Companion Pris idag

Livepriset för Ani Grok Companion (ANI) idag är $ 0.0012677, med en förändring på 4.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANI till USD är$ 0.0012677 per ANI.

Ani Grok Companion rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ANI. Under de senaste 24 timmarna handlades ANI mellan $ 0.00115 (lägsta) och $ 0.0013268 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANI med +3.24% under den senaste timmen och +6.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.82K.

Ani Grok Companion (ANI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 92.82K$ 92.82K $ 92.82K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Ani Grok Companion är --, med en 24h-handelsvolym på $ 92.82K. Det cirkulerande utbudet av ANI är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.