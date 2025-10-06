Livepriset för Ani Grok Companion idag är 0.0012677 USD.ANI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ANI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ani Grok Companion idag är 0.0012677 USD.ANI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ANI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Ani Grok Companion (ANI) idag är $ 0.0012677, med en förändring på 4.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANI till USD är$ 0.0012677 per ANI.
Ani Grok Companion rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ANI. Under de senaste 24 timmarna handlades ANI mellan $ 0.00115 (lägsta) och $ 0.0013268 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ANI med +3.24% under den senaste timmen och +6.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.82K.
Ani Grok Companion (ANI) Marknadsinformation
$ 92.82K
$ 0.00
SOL
Det aktuella börsvärdet för Ani Grok Companion är --, med en 24h-handelsvolym på $ 92.82K. Det cirkulerande utbudet av ANI är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Ani Grok Companion Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00115
lägsta under 24-timmar
$ 0.0013268
högsta under 24-timmar
$ 0.00115
$ 0.0013268
--
--
+3.24%
+4.30%
+6.79%
+6.79%
Ani Grok Companion (ANI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Ani Grok Companion idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000052264
+4.30%
30 dagar
$ -0.0018193
-58.94%
60 dagar
$ -0.0043063
-77.26%
90 dagar
$ -0.0205223
-94.19%
Ani Grok Companion Prisförändring idag
Idag registrerade ANI en förändring med $ +0.000052264 (+4.30%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Ani Grok Companion 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0018193 (-58.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Ani Grok Companion 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ANI med $ -0.0043063(-77.26%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Ani Grok Companion 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0205223 (-94.19%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ani Grok Companion (ANI)?
AI-drivna insikter som analyserar Ani Grok Companion senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Ani Grok Companions priser?
Several key factors influence ANI Grok Companion token prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Token utility within the Grok ecosystem impacts long-term value. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Development updates and partnerships influence investor perception. Supply mechanics like token burns or releases affect scarcity.
Varför vill folk veta Ani Grok Companions pris idag?
People want to know ANI Grok Companion price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för Ani Grok Companion
Ani Grok Companion (ANI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ANI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ani Grok Companion (ANI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Ani Grok Companion potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Ani Grok Companion kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ANI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ani Grok Companion Price Prediction.
Om Ani Grok Companion
ANI (Animecoin) is a cryptocurrency that was designed with the intention of serving as a medium of exchange within the anime fan community. Built on the Bitcoin protocol, ANI utilizes a proof-of-work consensus mechanism and has a capped supply, similar to Bitcoin. The coin's primary purpose is to facilitate transactions for goods and services related to anime, manga, and other aspects of Japanese pop culture. It aims to provide a decentralized and secure method of payment for anime enthusiasts, artists, and content creators worldwide. This makes ANI not just a cryptocurrency, but also a key component of a broader ecosystem centered around anime and related cultural products.
Hur man köper och investerar Ani Grok Companion
Är du redo att komma igång med Ani Grok Companion? Att köpa ANI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ani Grok Companion. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ani Grok Companion (ANI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ani Grok Companion krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Ani Grok Companion
Genom att äga Ani Grok Companion kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Ani Grok Companion (ANI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ani är ett meme-mynt med AI och anime-tema, vars namn är en blandning av ""Anime"" och ""AI".
Det härstammar från Ani, en av de första AI-karaktärerna i Grok iOS-appen av Elon Musks xAI – en personlighetsdriven AI som Musk personligen har marknadsfört på X.
Ani Grok Companion Resurs
För en mer djupgående förståelse av Ani Grok Companion kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Ani Grok Companion
Hur mycket kommer 1 Ani Grok Companion att vara värd år 2030?
Om Ani Grok Companion skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ani Grok Companion-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Ani Grok Companion idag?
Priset för Ani Grok Companion är idag $ 0.0012677. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Ani Grok Companion fortfarande en bra investering?
Ani Grok Companion förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ANI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Ani Grok Companion?
Ani Grok Companion till ett värde av $ 92.82K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Ani Grok Companion?
Livepriset för ANI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Ani Grok Companion i den valuta du föredrar, besök ANI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Ani Grok Companion?
Priset på ANI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ANI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ANI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Ani Grok Companions kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Ani Grok Companion-priset att stiga i år?
Ani Grok Companion priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Ani Grok Companion (ANI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:04 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.