Cherry AI (AIBOT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Cherry AI(AIBOT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:16:44 (UTC+8)
Cherry AI (AIBOT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cherry AI(AIBOT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 47.27K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 221.50M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 213.40K
Högsta någonsin:
$ 0.0393
Lägsta någonsin:
$ 0.000411866971086772
Aktuellt pris:
$ 0.0002134
Cherry AI (AIBOT) Information

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Officiell webbplats:
https://www.cherrybot.ai/
Whitepaper:
https://docs.cherrybot.co/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x96adaa33e175f4a7f20c099730bc78dd0b45745b

Cherry AI (AIBOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Cherry AI (AIBOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AIBOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AIBOT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AIBOT:s tokenomics, utforska AIBOT-tokens pris i realtid!

Hur man köper AIBOT

Är du intresserad av att lägga till Cherry AI(AIBOT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa AIBOT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Cherry AI (AIBOT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för AIBOT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för AIBOT

Vill du veta vart AIBOT kan vara på väg? På AIBOT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

