Livepriset för Cherry AI idag är 0.0006833 USD.AIBOT börsvärdet är 151,350.95 USD. Följ prisuppdateringar för AIBOT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Cherry AI (AIBOT) idag är $ 0.0006833, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIBOT till USD är$ 0.0006833 per AIBOT.
Cherry AI rankas för närvarande nr.2665 enligt marknadsvärde på $ 151.35K, med ett cirkulerande utbud på 221.50M AIBOT. Under de senaste 24 timmarna handlades AIBOT mellan $ 0.0006199 (lägsta) och $ 0.0007357 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07284724455622164, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000574382052944373.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AIBOT med +0.38% under den senaste timmen och -25.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.43K.
Cherry AI (AIBOT) Marknadsinformation
No.2665
$ 151.35K
$ 58.43K
$ 683.30K
221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.15%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Cherry AI är $ 151.35K, med en 24h-handelsvolym på $ 58.43K. Det cirkulerande utbudet av AIBOT är 221.50M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 683.30K.
Cherry AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0006199
lägsta under 24-timmar
$ 0.0007357
högsta under 24-timmar
$ 0.0006199
$ 0.0007357
$ 0.07284724455622164
$ 0.000574382052944373
+0.38%
-1.18%
-25.25%
-25.25%
Cherry AI (AIBOT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Cherry AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00000814
-1.18%
30 dagar
$ -0.0011597
-62.93%
60 dagar
$ -0.0047017
-87.32%
90 dagar
$ -0.0193167
-96.59%
Cherry AI Prisförändring idag
Idag registrerade AIBOT en förändring med $ -0.00000814 (-1.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Cherry AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0011597 (-62.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Cherry AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AIBOT med $ -0.0047017(-87.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Cherry AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0193167 (-96.59%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cherry AI (AIBOT)?
AI-drivna insikter som analyserar Cherry AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Cherry AIs priser?
Several key factors influence Cherry AI (AIBOT) token prices:
People want to know Cherry AI (AIBOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves in the dynamic cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Cherry AI
Cherry AI (AIBOT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIBOT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cherry AI (AIBOT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Cherry AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Cherry AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AIBOT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cherry AI Price Prediction.
Om Cherry AI
AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.
Hur man köper och investerar Cherry AI
Är du redo att komma igång med Cherry AI? Att köpa AIBOT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cherry AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cherry AI (AIBOT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 221.50M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cherry AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Cherry AI
Genom att äga Cherry AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Cherry AI (AIBOT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.
Cherry AI Resurs
För en mer djupgående förståelse av Cherry AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Cherry AI att vara värd år 2030?
Om Cherry AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cherry AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Cherry AI idag?
Priset för Cherry AI är idag $ 0.0006833. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Cherry AI fortfarande en bra investering?
Cherry AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AIBOT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Cherry AI?
Cherry AI till ett värde av $ 58.43K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Cherry AI?
Livepriset för AIBOT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Cherry AI i den valuta du föredrar, besök AIBOT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Cherry AI?
Priset på AIBOT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,327.26
+0.60%
ETH
3,403.3
+0.78%
SOL
157.91
+0.78%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
609.13
+18.82%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AIBOT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AIBOT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Cherry AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Cherry AI-priset att stiga i år?
Cherry AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Cherry AI (AIBOT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:47 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.