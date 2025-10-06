Cherry AI Pris idag

Livepriset för Cherry AI (AIBOT) idag är $ 0.0006833, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIBOT till USD är$ 0.0006833 per AIBOT.

Cherry AI rankas för närvarande nr.2665 enligt marknadsvärde på $ 151.35K, med ett cirkulerande utbud på 221.50M AIBOT. Under de senaste 24 timmarna handlades AIBOT mellan $ 0.0006199 (lägsta) och $ 0.0007357 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07284724455622164, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000574382052944373.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIBOT med +0.38% under den senaste timmen och -25.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.43K.

Cherry AI (AIBOT) Marknadsinformation

Rank No.2665 Marknadsvärde $ 151.35K$ 151.35K $ 151.35K Volym (24H) $ 58.43K$ 58.43K $ 58.43K Marknadsvärde efter full utspädning $ 683.30K$ 683.30K $ 683.30K Cirkulationsutbud 221.50M 221.50M 221.50M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 22.15% Offentlig blockkedja BSC

