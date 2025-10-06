BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Cherry AI idag är 0.0006833 USD.AIBOT börsvärdet är 151,350.95 USD. Följ prisuppdateringar för AIBOT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Cherry AI idag är 0.0006833 USD.AIBOT börsvärdet är 151,350.95 USD. Följ prisuppdateringar för AIBOT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om AIBOT

AIBOT prisinformation

Vad är AIBOT

AIBOT whitepaper

AIBOT officiell webbplats

AIBOT tokenomics

AIBOT Prisförutsägelse

AIBOT historik

AIBOT Köpguide

AIBOT-till-fiat valutaomvandlare

AIBOT spot

AIBOT USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Cherry AI Logotyp

Cherry AI-kurs(AIBOT)

1 AIBOT-till-USD pris i realtid:

$0.0006817
$0.0006817$0.0006817
-1.18%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:47 (UTC+8)

Cherry AI Pris idag

Livepriset för Cherry AI (AIBOT) idag är $ 0.0006833, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIBOT till USD är$ 0.0006833 per AIBOT.

Cherry AI rankas för närvarande nr.2665 enligt marknadsvärde på $ 151.35K, med ett cirkulerande utbud på 221.50M AIBOT. Under de senaste 24 timmarna handlades AIBOT mellan $ 0.0006199 (lägsta) och $ 0.0007357 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07284724455622164, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000574382052944373.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIBOT med +0.38% under den senaste timmen och -25.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.43K.

Cherry AI (AIBOT) Marknadsinformation

No.2665

$ 151.35K
$ 151.35K$ 151.35K

$ 58.43K
$ 58.43K$ 58.43K

$ 683.30K
$ 683.30K$ 683.30K

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Cherry AI är $ 151.35K, med en 24h-handelsvolym på $ 58.43K. Det cirkulerande utbudet av AIBOT är 221.50M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 683.30K.

Cherry AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0006199
$ 0.0006199$ 0.0006199
lägsta under 24-timmar
$ 0.0007357
$ 0.0007357$ 0.0007357
högsta under 24-timmar

$ 0.0006199
$ 0.0006199$ 0.0006199

$ 0.0007357
$ 0.0007357$ 0.0007357

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.000574382052944373
$ 0.000574382052944373$ 0.000574382052944373

+0.38%

-1.18%

-25.25%

-25.25%

Cherry AI (AIBOT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Cherry AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000814-1.18%
30 dagar$ -0.0011597-62.93%
60 dagar$ -0.0047017-87.32%
90 dagar$ -0.0193167-96.59%
Cherry AI Prisförändring idag

Idag registrerade AIBOT en förändring med $ -0.00000814 (-1.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Cherry AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0011597 (-62.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Cherry AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AIBOT med $ -0.0047017(-87.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Cherry AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0193167 (-96.59%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cherry AI (AIBOT)?

Kolla in sidan Cherry AI Prishistorik nu.

AI-analys för Cherry AI

AI-drivna insikter som analyserar Cherry AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Cherry AIs priser?

Several key factors influence Cherry AI (AIBOT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AIBOT pricing.

Adoption & Utility: Real-world usage of Cherry AI's platform and services drives demand for tokens.

Technology Development: Updates, new features, and platform improvements affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Partnerships: Strategic alliances with other projects or companies can boost token value.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency affect market confidence.

Competition: Performance relative to other AI-focused crypto projects influences positioning.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value.

Varför vill folk veta Cherry AIs pris idag?

People want to know Cherry AI (AIBOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves in the dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Cherry AI

Cherry AI (AIBOT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIBOT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cherry AI (AIBOT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Cherry AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Cherry AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AIBOT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cherry AI Price Prediction.

Om Cherry AI

AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.

Hur man köper och investerar Cherry AI

Är du redo att komma igång med Cherry AI? Att köpa AIBOT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cherry AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cherry AI (AIBOT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 221.50M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cherry AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Cherry AI (AIBOT) Guide

Vad kan du göra med Cherry AI

Genom att äga Cherry AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Cherry AI (AIBOT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Cherry AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Cherry AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Cherry AI

Hur mycket kommer 1 Cherry AI att vara värd år 2030?
Om Cherry AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cherry AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:47 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Cherry AI

AIBOT USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på AIBOT med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av AIBOT med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Cherry AI (AIBOT) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Cherry AI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
AIBOT/USDT
$0.0006817
$0.0006817$0.0006817
+0.54%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2926
$0.2926$0.2926

+46.30%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2110
$0.2110$0.2110

+322.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021974
$0.0021974$0.0021974

+213.91%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013377
$0.000013377$0.000013377

+167.54%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003266
$0.00003266$0.00003266

+65.78%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001805
$0.000000001805$0.000000001805

+62.46%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för AIBOT-till-USD

Belopp

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.0006833 USD