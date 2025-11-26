Kaj je WAARBGHO

Tokenomika Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Skupna ponudba: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Razpoložljivi obtok: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.976544 $ 0.976544 $ 0.976544 Trenutna cena: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 Preberite več o ceni Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Kupite WAARBGHO zdaj!

Tokenomika Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WAARBGHO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WAARBGHO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko WAARBGHO, raziščite ceno žetona WAARBGHO v živo!

Napoved cene WAARBGHO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WAARBGHO? Naša stran za napovedovanje cen WAARBGHO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona WAARBGHO zdaj!

