Današnja cena Wrapped Aave Arbitrum GHO

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) v živo je $ 1.075, s spremembo 1.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAARBGHO v USD je $ 1.075 na WAARBGHO.

Kriptovaluta Wrapped Aave Arbitrum GHO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,787,078, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.38M WAARBGHO. V zadnjih 24 urah se je WAARBGHO trgovalo med $ 1.06 (najnižje) in $ 1.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.12, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.976544.

V kratkoročni uspešnosti se je WAARBGHO premaknil +0.26% v zadnji uri in +0.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Tržna kapitalizacija $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Zaloga v obtoku 5.38M 5.38M 5.38M Skupna ponudba 5,379,034.343685334 5,379,034.343685334 5,379,034.343685334

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Arbitrum GHO je $ 5.79M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAARBGHO je 5.38M, skupna ponudba pa znaša 5379034.343685334. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.79M.