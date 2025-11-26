Kaj je WEBS

Tokenomika Websync (WEBS) Odkrijte ključne vpoglede v Websync (WEBS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Websync (WEBS) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Websync (WEBS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 6.23K $ 6.23K $ 6.23K Skupna ponudba: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Razpoložljivi obtok: $ 898.87K $ 898.87K $ 898.87K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 6.93K $ 6.93K $ 6.93K Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00682336 $ 0.00682336 $ 0.00682336 Trenutna cena: $ 0.00692646 $ 0.00692646 $ 0.00692646 Preberite več o ceni Websync (WEBS) Kupite WEBS zdaj!

Informacije o Websync (WEBS) Uradna spletna stran: https://websync.info/ Bela knjiga: https://smallpdf.com/file#s=c6dd537c-d49b-4469-b4e8-cdab4c5dd572

Tokenomika Websync (WEBS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Websync (WEBS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WEBS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WEBS. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko WEBS, raziščite ceno žetona WEBS v živo!

Napoved cene WEBS Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WEBS? Naša stran za napovedovanje cen WEBS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona WEBS zdaj!

