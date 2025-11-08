Današnja cena Websync

Današnja cena kriptovalute Websync (WEBS) v živo je $ 0.0076413, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEBS v USD je $ 0.0076413 na WEBS.

Kriptovaluta Websync je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,868.55, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 898.87K WEBS. V zadnjih 24 urah se je WEBS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.49, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00760378.

V kratkoročni uspešnosti se je WEBS premaknil -- v zadnji uri in -20.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Websync (WEBS)

Tržna kapitalizacija $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K Zaloga v obtoku 898.87K 898.87K 898.87K Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

