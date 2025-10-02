Tokenomika Tamatest (TAMATEST)
Tokenomika in analiza cen Tamatest (TAMATEST)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tamatest (TAMATEST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Tamatest (TAMATEST)
On the eve of the highly anticipated Tama.meme launch, a test on Ronin Mainnet was performed, launching a test token on Ronin mainnet called TAMATEST. It was airdropped to all Moki NFT holders. No utility, no intentions, just a test. Despite numerous attempts from the devs telling us "DO NOT BUY" and "it's worthless", TAMATEST became Ronin Network's first memecoin. The Ronin community took over and cemented TAMATEST into Ronin history.
Tokenomika Tamatest (TAMATEST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Tamatest (TAMATEST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TAMATEST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TAMATEST.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TAMATEST, raziščite ceno žetona TAMATEST v živo!
Napoved cene TAMATEST
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TAMATEST? Naša stran za napovedovanje cen TAMATEST združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
