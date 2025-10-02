Tokenomika Raju the Elephant (RAJU)
Tokenomika in analiza cen Raju the Elephant (RAJU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Raju the Elephant (RAJU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Raju the Elephant (RAJU)
The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature.
Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians.
Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.
Tokenomika Raju the Elephant (RAJU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Raju the Elephant (RAJU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RAJU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RAJU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RAJU, raziščite ceno žetona RAJU v živo!
Napoved cene RAJU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RAJU? Naša stran za napovedovanje cen RAJU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
