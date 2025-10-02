Tokenomika RAFF the Giraffe (RAFF)

Odkrijte ključne vpoglede v RAFF the Giraffe (RAFF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:51:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen RAFF the Giraffe (RAFF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RAFF the Giraffe (RAFF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.95K
Skupna ponudba:
$ 98.95M
Razpoložljivi obtok:
$ 98.95M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 19.95K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00458787
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.0002016
Informacije o RAFF the Giraffe (RAFF)

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

Uradna spletna stran:
https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/

Tokenomika RAFF the Giraffe (RAFF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RAFF the Giraffe (RAFF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RAFF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RAFF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RAFF, raziščite ceno žetona RAFF v živo!

Napoved cene RAFF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RAFF? Naša stran za napovedovanje cen RAFF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

