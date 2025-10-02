Tokenomika PsyNova Token (PSY)

Odkrijte ključne vpoglede v PsyNova Token (PSY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:48:49 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen PsyNova Token (PSY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PsyNova Token (PSY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 28.53K
$ 28.53K
Skupna ponudba:
$ 999.03M
$ 999.03M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.03M
$ 999.03M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 28.53K
$ 28.53K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o PsyNova Token (PSY)

PsyNova is a high-performance framework that simplifies AI deployment, empowering users to build and manage intelligent agents for diverse applications.

Powered by advanced Large Language Models and robust API/WebSocket integrations, it offers seamless customization and workflow embedding for both beginners and experts.

With its advanced capabilities, PsyNova enables users to design, deploy, and manage intelligent agents tailored for versatile use cases, powered by state-of-the-art large language models (LLMs) and robust API support.

Uradna spletna stran:
https://psynova.ai/
Bela knjiga:
https://docs.psynova.ai/

Tokenomika PsyNova Token (PSY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PsyNova Token (PSY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PSY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PSY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PSY, raziščite ceno žetona PSY v živo!

Napoved cene PSY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PSY? Naša stran za napovedovanje cen PSY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

