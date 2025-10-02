Tokenomika Project AEON (AEON)
Tokenomika in analiza cen Project AEON (AEON)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Project AEON (AEON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Project AEON (AEON)
Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto.
Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust.
At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement.
Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape.
AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.
Tokenomika Project AEON (AEON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Project AEON (AEON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AEON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AEON.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AEON, raziščite ceno žetona AEON v živo!
Napoved cene AEON
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AEON? Naša stran za napovedovanje cen AEON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
