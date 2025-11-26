Kaj je CINO

Tokenomika Private Aviation Finance Token (CINO) Odkrijte ključne vpoglede v Private Aviation Finance Token (CINO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Private Aviation Finance Token (CINO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Private Aviation Finance Token (CINO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 8.82M $ 8.82M $ 8.82M Skupna ponudba: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Razpoložljivi obtok: $ 659.71M $ 659.71M $ 659.71M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 13.37M $ 13.37M $ 13.37M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.053481 $ 0.053481 $ 0.053481 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01194596 $ 0.01194596 $ 0.01194596 Trenutna cena: $ 0.01339586 $ 0.01339586 $ 0.01339586 Preberite več o ceni Private Aviation Finance Token (CINO) Kupite CINO zdaj!

Informacije o Private Aviation Finance Token (CINO) Uradna spletna stran: https://www.cinotoken.com/

Tokenomika Private Aviation Finance Token (CINO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Private Aviation Finance Token (CINO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov CINO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CINO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko CINO, raziščite ceno žetona CINO v živo!

Napoved cene CINO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CINO? Naša stran za napovedovanje cen CINO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona CINO zdaj!

