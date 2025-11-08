BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Private Aviation Finance Token v živo je 0.01693701 USD. Tržna kapitalizacija CINO je 11,173,590 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CINO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Private Aviation Finance Token v živo je 0.01693701 USD. Tržna kapitalizacija CINO je 11,173,590 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CINO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CINO

Informacije o ceni CINO

Kaj je CINO

Uradna spletna stran CINO

Tokenomika CINO

Napoved cen CINO

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Private Aviation Finance Token Logotip

Private Aviation Finance Token Cena (CINO)

Nerazporejeno

Cena 1 CINO v USD v živo:

$0.016937
$0.016937$0.016937
+5.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:23:21 (UTC+8)

Današnja cena Private Aviation Finance Token

Današnja cena kriptovalute Private Aviation Finance Token (CINO) v živo je $ 0.01693701, s spremembo 4.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CINO v USD je $ 0.01693701 na CINO.

Kriptovaluta Private Aviation Finance Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,173,590, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 659.71M CINO. V zadnjih 24 urah se je CINO trgovalo med $ 0.01580698 (najnižje) in $ 0.01737985 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.053481, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01554199.

V kratkoročni uspešnosti se je CINO premaknil -0.06% v zadnji uri in -14.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 11.17M
$ 11.17M$ 11.17M

--
----

$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,810.540201
999,905,810.540201 999,905,810.540201

Trenutna tržna kapitalizacija Private Aviation Finance Token je $ 11.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CINO je 659.71M, skupna ponudba pa znaša 999905810.540201. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.94M.

Zgodovina cene Private Aviation Finance Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01580698
$ 0.01580698$ 0.01580698
24H Nizka
$ 0.01737985
$ 0.01737985$ 0.01737985
24H Visoka

$ 0.01580698
$ 0.01580698$ 0.01580698

$ 0.01737985
$ 0.01737985$ 0.01737985

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01554199
$ 0.01554199$ 0.01554199

-0.06%

+4.85%

-14.28%

-14.28%

Zgodovina cen Private Aviation Finance Token (CINO) v USD

Danes je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ +0.00078306.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ -0.0094431977.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ -0.0100078183.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ -0.026723987052238436.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00078306+4.85%
30 dni$ -0.0094431977-55.75%
60 dni$ -0.0100078183-59.08%
90 dni$ -0.026723987052238436-61.20%

Napoved cene za kriptovaluto Private Aviation Finance Token

Napoved cene Private Aviation Finance Token (CINO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CINO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Private Aviation Finance Token (CINO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Private Aviation Finance Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Private Aviation Finance Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CINO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Private Aviation Finance Token.

Kaj je Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Private Aviation Finance Token (CINO)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Private Aviation Finance Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Private Aviation Finance Token?
Če bi kriptovaluta Private Aviation Finance Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Private Aviation Finance Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:23:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Private Aviation Finance Token (CINO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Private Aviation Finance Token

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8596
$0.8596$0.8596

+1,619.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.26616
$0.26616$0.26616

+143.44%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012700
$0.000012700$0.000012700

+111.66%

0G

0G

0G

$1.520
$1.520$1.520

+45.59%

S

S

S

$0.1817
$0.1817$0.1817

+37.02%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.