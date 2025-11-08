Današnja cena Private Aviation Finance Token

Današnja cena kriptovalute Private Aviation Finance Token (CINO) v živo je $ 0.01693701, s spremembo 4.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CINO v USD je $ 0.01693701 na CINO.

Kriptovaluta Private Aviation Finance Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,173,590, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 659.71M CINO. V zadnjih 24 urah se je CINO trgovalo med $ 0.01580698 (najnižje) in $ 0.01737985 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.053481, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01554199.

V kratkoročni uspešnosti se je CINO premaknil -0.06% v zadnji uri in -14.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Private Aviation Finance Token (CINO)

Tržna kapitalizacija $ 11.17M$ 11.17M $ 11.17M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.94M$ 16.94M $ 16.94M Zaloga v obtoku 659.71M 659.71M 659.71M Skupna ponudba 999,905,810.540201 999,905,810.540201 999,905,810.540201

Trenutna tržna kapitalizacija Private Aviation Finance Token je $ 11.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CINO je 659.71M, skupna ponudba pa znaša 999905810.540201. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.94M.