Današnja cena kriptovalute Private Aviation Finance Token (CINO) v živo je $ 0.01693701, s spremembo 4.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CINO v USD je $ 0.01693701 na CINO.
Kriptovaluta Private Aviation Finance Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,173,590, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 659.71M CINO. V zadnjih 24 urah se je CINO trgovalo med $ 0.01580698 (najnižje) in $ 0.01737985 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.053481, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01554199.
V kratkoročni uspešnosti se je CINO premaknil -0.06% v zadnji uri in -14.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Private Aviation Finance Token (CINO)
$ 11.17M
$ 11.17M$ 11.17M
--
----
$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M
659.71M
659.71M 659.71M
999,905,810.540201
999,905,810.540201 999,905,810.540201
Trenutna tržna kapitalizacija Private Aviation Finance Token je $ 11.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CINO je 659.71M, skupna ponudba pa znaša 999905810.540201. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.94M.
Zgodovina cene Private Aviation Finance Token, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01580698
$ 0.01580698$ 0.01580698
24H Nizka
$ 0.01737985
$ 0.01737985$ 0.01737985
24H Visoka
$ 0.01580698
$ 0.01580698$ 0.01580698
$ 0.01737985
$ 0.01737985$ 0.01737985
$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481
$ 0.01554199
$ 0.01554199$ 0.01554199
-0.06%
+4.85%
-14.28%
-14.28%
Zgodovina cen Private Aviation Finance Token (CINO) v USD
Danes je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ +0.00078306. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ -0.0094431977. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ -0.0100078183. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Private Aviation Finance Token v USD $ -0.026723987052238436.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00078306
+4.85%
30 dni
$ -0.0094431977
-55.75%
60 dni
$ -0.0100078183
-59.08%
90 dni
$ -0.026723987052238436
-61.20%
Napoved cene za kriptovaluto Private Aviation Finance Token
Napoved cene Private Aviation Finance Token (CINO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CINO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Private Aviation Finance Token (CINO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Private Aviation Finance Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Private Aviation Finance Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CINO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Private Aviation Finance Token.
Kaj je Private Aviation Finance Token (CINO)
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken
, with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Private Aviation Finance Token
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Private Aviation Finance Token?
Če bi kriptovaluta Private Aviation Finance Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Private Aviation Finance Token.
Koliko je kriptovaluta Private Aviation Finance Token vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Private Aviation Finance Token je $ 0.01693701. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Private Aviation Finance Token še vedno dobra naložba?
Private Aviation Finance Token ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CINO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Private Aviation Finance Token?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Private Aviation Finance Token v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Private Aviation Finance Token?
Cena kriptovalute CINO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Private Aviation Finance Token v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CINO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Private Aviation Finance Token?
Na ceno CINO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CINO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CINO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Private Aviation Finance Token gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Private Aviation Finance Token letos rasla?
Cena kriptovalute Private Aviation Finance Token bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Private Aviation Finance Token (CINO).
Raziščite več o kriptovaluti Private Aviation Finance Token
