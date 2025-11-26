Kaj je PCC

Tokenomika PickleCharts Token (PCC) Odkrijte ključne vpoglede v PickleCharts Token (PCC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen PickleCharts Token (PCC) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PickleCharts Token (PCC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Skupna ponudba: $ 19.75M $ 19.75M $ 19.75M Razpoložljivi obtok: $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 26.65K $ 26.65K $ 26.65K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00764956 $ 0.00764956 $ 0.00764956 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00134552 $ 0.00134552 $ 0.00134552 Trenutna cena: $ 0.00134943 $ 0.00134943 $ 0.00134943 Preberite več o ceni PickleCharts Token (PCC) Kupite PCC zdaj!

Informacije o PickleCharts Token (PCC) Uradna spletna stran: https://picklecharts.com/ Bela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1F6fLnWckMWS67stkRP8sGcATZ4XuTJZT/edit?usp=sharing&ouid=112710601218202260378&rtpof=true&sd=true

Tokenomika PickleCharts Token (PCC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike PickleCharts Token (PCC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov PCC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PCC. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko PCC, raziščite ceno žetona PCC v živo!

Napoved cene PCC Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PCC? Naša stran za napovedovanje cen PCC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona PCC zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!