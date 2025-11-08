Današnja cena PickleCharts Token

Današnja cena kriptovalute PickleCharts Token (PCC) v živo je $ 0.00166784, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PCC v USD je $ 0.00166784 na PCC.

Kriptovaluta PickleCharts Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,933, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.75M PCC. V zadnjih 24 urah se je PCC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00764956, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00165932.

V kratkoročni uspešnosti se je PCC premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PickleCharts Token (PCC)

Tržna kapitalizacija $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Zaloga v obtoku 16.75M 16.75M 16.75M Skupna ponudba 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

