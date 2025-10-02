Tokenomika Omni Consumer Protocol (OCP)
Tokenomika in analiza cen Omni Consumer Protocol (OCP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Omni Consumer Protocol (OCP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Omni Consumer Protocol (OCP)
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family.
This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well.
The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield.
Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets.
Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
Tokenomika Omni Consumer Protocol (OCP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Omni Consumer Protocol (OCP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OCP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OCP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OCP, raziščite ceno žetona OCP v živo!
