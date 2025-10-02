Odkrijte ključne vpoglede v Omni Consumer Protocol (OCP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Omni Consumer Protocol (OCP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield.

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OCP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Omni Consumer Protocol (OCP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

