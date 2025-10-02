Odkrijte ključne vpoglede v Lock In on Base ($LOCKIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy.

Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $LOCKIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Lock In on Base ($LOCKIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

