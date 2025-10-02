Odkrijte ključne vpoglede v lmeow (LMEOW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

lmeow is a GCR inspired meme token on the Ethereum Blockchain that aims to pilot cat meme tokens. Originated by one of the most influential crypto Twitter personalities, @GCRClassic, lmeow sees to fulfill his prophecy. In a World led by Dog Coins, change the trend with lmeow. Less woof, more meow.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LMEOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike lmeow (LMEOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

