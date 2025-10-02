Tokenomika Lingyan (LINGYAN)

Odkrijte ključne vpoglede v Lingyan (LINGYAN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:17:05 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Lingyan (LINGYAN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lingyan (LINGYAN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 43.81K
Skupna ponudba:
$ 999.34M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.34M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 43.81K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01467546
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Lingyan (LINGYAN)

$Lingyan is a meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. It aims to combine humor with innovative blockchain technology, creating a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community events. The project emphasizes inclusivity and aims to build a strong community around the token, leveraging social media and memes to enhance visibility and engagement.

Uradna spletna stran:
https://lingyan.fun/

Tokenomika Lingyan (LINGYAN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lingyan (LINGYAN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LINGYAN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LINGYAN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LINGYAN, raziščite ceno žetona LINGYAN v živo!

Napoved cene LINGYAN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LINGYAN? Naša stran za napovedovanje cen LINGYAN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

