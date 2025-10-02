Odkrijte ključne vpoglede v Liminal Agent by Virtuals (LMNL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LMNL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Liminal Agent by Virtuals (LMNL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

