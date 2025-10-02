Tokenomika KAFKA ai (KAFKA)
Tokenomika in analiza cen KAFKA ai (KAFKA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KAFKA ai (KAFKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o KAFKA ai (KAFKA)
$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.
Tokenomika KAFKA ai (KAFKA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike KAFKA ai (KAFKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KAFKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KAFKA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KAFKA, raziščite ceno žetona KAFKA v živo!
Napoved cene KAFKA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KAFKA? Naša stran za napovedovanje cen KAFKA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
