Tokenomika KAFKA ai (KAFKA)

Odkrijte ključne vpoglede v KAFKA ai (KAFKA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:10:59 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen KAFKA ai (KAFKA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KAFKA ai (KAFKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 16.53K
$ 16.53K
Skupna ponudba:
$ 999.93M
$ 999.93M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.53K
$ 16.53K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00147147
$ 0.00147147
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o KAFKA ai (KAFKA)

$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.

Uradna spletna stran:
https://www.kafka.zone/

Tokenomika KAFKA ai (KAFKA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike KAFKA ai (KAFKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KAFKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KAFKA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KAFKA, raziščite ceno žetona KAFKA v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

