Kaj je ITP

Tokenomika Infinite Trading Protocol (ITP) Odkrijte ključne vpoglede v Infinite Trading Protocol (ITP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Infinite Trading Protocol (ITP) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Infinite Trading Protocol (ITP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 89.62K $ 89.62K $ 89.62K Skupna ponudba: $ 660.14M $ 660.14M $ 660.14M Razpoložljivi obtok: $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 13.11M $ 13.11M $ 13.11M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.02969891 $ 0.02969891 $ 0.02969891 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01241365 $ 0.01241365 $ 0.01241365 Trenutna cena: $ 0.01985969 $ 0.01985969 $ 0.01985969 Preberite več o ceni Infinite Trading Protocol (ITP) Kupite ITP zdaj!

Informacije o Infinite Trading Protocol (ITP) Uradna spletna stran: https://www.infinitetrading.io/ Bela knjiga: https://docs.infinitetrading.io/

Tokenomika Infinite Trading Protocol (ITP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Infinite Trading Protocol (ITP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov ITP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ITP. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko ITP, raziščite ceno žetona ITP v živo!

Napoved cene ITP Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ITP? Naša stran za napovedovanje cen ITP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona ITP zdaj!

