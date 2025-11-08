Današnja cena Infinite Trading Protocol

Današnja cena kriptovalute Infinite Trading Protocol (ITP) v živo je $ 0.01953519, s spremembo 6.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ITP v USD je $ 0.01953519 na ITP.

Kriptovaluta Infinite Trading Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 91,931, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.71M ITP. V zadnjih 24 urah se je ITP trgovalo med $ 0.01828435 (najnižje) in $ 0.02007782 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02969891, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01241365.

V kratkoročni uspešnosti se je ITP premaknil -0.52% v zadnji uri in -7.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Infinite Trading Protocol (ITP)

