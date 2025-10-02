Odkrijte ključne vpoglede v Impossible Finance Launchpad (IDIA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IDIA, raziščite ceno žetona IDIA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov IDIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Impossible Finance Launchpad (IDIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IDIA? Naša stran za napovedovanje cen IDIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

