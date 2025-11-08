Današnja cena Hyperwave HYPE

Današnja cena kriptovalute Hyperwave HYPE (HWHYPE) v živo je $ 42.12, s spremembo 5.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HWHYPE v USD je $ 42.12 na HWHYPE.

Kriptovaluta Hyperwave HYPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,742,460, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 183.81K HWHYPE. V zadnjih 24 urah se je HWHYPE trgovalo med $ 38.45 (najnižje) in $ 44.07 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 59.58, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 29.97.

V kratkoročni uspešnosti se je HWHYPE premaknil +1.48% v zadnji uri in -3.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Zaloga v obtoku 183.81K 183.81K 183.81K Skupna ponudba 183,814.3450108637 183,814.3450108637 183,814.3450108637

