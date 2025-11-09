Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hyperwave HYPE zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 41.33.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hyperwave HYPE zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 43.3965.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HWHYPE za leto 2027 $ 45.5663 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HWHYPE za leto 2028 $ 47.8446 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HWHYPE v letu 2029 $ 50.2368 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HWHYPE v letu 2030 $ 52.7487 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Hyperwave HYPE lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 85.9221.

Leta 2050 bi se cena Hyperwave HYPE lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 139.9580.