Tokenomika Hopper the Rabbit (HOPPER)
Tokenomika in analiza cen Hopper the Rabbit (HOPPER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hopper the Rabbit (HOPPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Hopper the Rabbit (HOPPER)
First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them
Tokenomika Hopper the Rabbit (HOPPER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hopper the Rabbit (HOPPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HOPPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HOPPER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HOPPER, raziščite ceno žetona HOPPER v živo!
Napoved cene HOPPER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HOPPER? Naša stran za napovedovanje cen HOPPER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti