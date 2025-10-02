Odkrijte ključne vpoglede v Hopper the Rabbit (HOPPER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hopper the Rabbit (HOPPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them

Zdaj, ko razumete tokenomiko HOPPER, raziščite ceno žetona HOPPER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HOPPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hopper the Rabbit (HOPPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HOPPER? Naša stran za napovedovanje cen HOPPER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

