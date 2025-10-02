Odkrijte ključne vpoglede v Holograph (HLG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Holograph (HLG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HLG, raziščite ceno žetona HLG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HLG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Holograph (HLG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HLG? Naša stran za napovedovanje cen HLG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

