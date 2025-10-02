Tokenomika GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Odkrijte ključne vpoglede v GraphLinq Wrapped ETH (WETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:49:05 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GraphLinq Wrapped ETH (WETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 307.65K
$ 307.65K
Skupna ponudba:
$ 71.85
$ 71.85
Razpoložljivi obtok:
$ 71.85
$ 71.85
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 307.65K
$ 307.65K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4,951.08
$ 4,951.08
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1,427.47
$ 1,427.47
Trenutna cena:
$ 4,281.9
$ 4,281.9

Informacije o GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low.

The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding.

What features await you in GraphLinq Hub?

• Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain.

• Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens.

• Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://hub.graphlinq.io/
Bela knjiga:
https://2500036798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvJQkQ50pDkgt6evUlFbl%2Fuploads%2Fmv2pniPs9GefpKbnM2tR%2Flitepaper.pdf?alt=media&token=89bb81fe-ec30-4903-8aca-516e9462c09e

Tokenomika GraphLinq Wrapped ETH (WETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike GraphLinq Wrapped ETH (WETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WETH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WETH, raziščite ceno žetona WETH v živo!

Napoved cene WETH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WETH? Naša stran za napovedovanje cen WETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

