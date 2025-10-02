Tokenomika goatseglebe (GLEBE)
Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another.
$Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE )
This continues to go deeper as the rabbit trail thickens.
To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat
Tokenomika goatseglebe (GLEBE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike goatseglebe (GLEBE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GLEBE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GLEBE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
